Воїни ССО на Запорізькому напрямку рознесли два опорних пункти окупантів (відео)

На Запорізькому напрямку фронту воїни Сил Спеціальних Операцій розбили два опорних пункти російських інтервентів.

Як повідомило командування Сил спеціальних операцій ЗС України, оператори одного з підрозділів ССО під час ведення розвідки на Запорізькому напрямку помітили опорні пункти ворога.

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"Їх знищення було необхідне для покращення тактичної обстановки", – кажуть в ССО.

Зазначається, що цілі були знищенні вогневими ураженнями за допомогою ударних БпАК.

"У результаті влучної роботи опорні пункти разом із важкою технікою та особовим складом ворога знищено вщент", – додали в ССО.

На відео, опублікованому у мережі, можна побачити, як оператори ССО за допомогою дрону встановили на місце розбитих ворожих опорних пунктів синьо-жовтий прапор.

Нагадаємо, бійці Сил Спеціальних Операцій на Донеччині здійснили "зухвалий наліт" на опорний пункт окупантів та взяли полонених.

А поблизу Іловайська унаслідок атаки військового полігону полягло понад 20 окупантів. Вони були учасниками проєкту "Судний день", що передбачає навчання пілотів БПЛА.

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