Воїни ССО раптово атакували спостережний пункт росіян та знищили кулеметний розрахунок (відео з бодікамери)

Група Сил спеціальних операцій під час виконання бойової задачі помітила спостережні пункти росіян, кулеметний розрахунок та самих окупантів. Бійці ССО вирішили не відходити та раптово атакували ворога.

Вибухову роботу групи спецпризначенців зафіксували нагрудна камера. Про це повідомляють ССО України у своєму Telegram-каналі.

Після того, як бійці ССО помітили російські спостережні пункти та зброю ворога, не зволікаючи, вирішили скористатися можливістю і зненацька атакувати ворога.

"Влучним пострілом снайпер поцілив спостерігача противника, кулеметники знищили ворожий кулеметний розрахунок та почали нищити особовий склад, з ручного гранатомета воїни ССО розстріляли бліндаж росіян", – йдеться у повідомленні.

Група успішно відійшла після завдання вогневого ураження ворогу.

Нагадаємо, що нещодавно путін змінив головнокомандувача війною в Україні, повернувши генерала Валерія Герасимова. За деякими даними, він надав йому три місяці на виконання бойових задач, після яких того будуть очікувати серйозні проблеми.

Раніше журналіст Іван Яковіна спрогнозував, що чекає на Україну у разі взяття однієї з гарячих точок - Соледара. Якщо Євген Пригожин, учасники ПВК "Вагнер" якого штурмують місто, зможе показати ефективність, то путін надасть йому півмільйонну армію для весняного походу на Київ.

Професор політичних наук Ратгарського університету США Олександр Мотиль зробив прогноз щодо війни проти України. На його думку, в лютому 2022 року ніхто не міг уявити, що Україна здатна перемагати.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!