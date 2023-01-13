Воины ССО внезапно атаковали наблюдательный пункт россиян и уничтожили пулеметный расчет (видео из бодикамеры)

Группа Сил специальных операций при выполнении боевой задачи заметила наблюдательные пункты россиян, пулеметный расчет и самих кафиров. Бойцы ССО решили не отходить и внезапно атаковали врага.

Взрывную работу группы спецназовцев зафиксировали нагрудная камера. Об этом сообщают ССО Украины в своем Telegram-канале.

После того, как бойцы ССО заметили российские наблюдательные пункты и оружие врага, не мешкая, решили воспользоваться возможностью и неожиданно атаковать врага.

"Метким выстрелом снайпер попал наблюдателя противника, пулеметчики уничтожили вражеский пулеметный расчет и начали уничтожать личный состав, из ручного гранатомета воины ССО расстреляли блиндаж россиян", – говорится в сообщении.

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Группа успешно отошла после нанесения огневого поражения врагу.

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