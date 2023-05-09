Волосся буде міцним та блискучим: популярні маски з підручних засобів

Щоб ваше волосся мало здоровий вигляд, було міцним та блискучим, можна навіть у домашніх умовах провести для нього деякі оздоровлюючі процедури. Підтримувати здоров'я волосся краще, додавши до раціону більше білка, вітамінів і мінералів, таких як залізо, цинк і вітамін В.

Також покращити стан волосся без медичних чи косметичних засобів можна завдяки природнім речовинам, які можуть бути у вас вдома.

Намагайтеся уникати надмірного використання пристроїв для укладання волосся, таких як фен або вирівнювач.

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Масажуйте час від часу голову, щоб покращити кровообіг, який допоможе зміцнити волосяні цибулини. Масажуйте вашу голову кінчиками пальців, роблячи кругові рухи.

Уникайте різких змін температури. Холодне повітря та сонце можуть шкодити волоссю. Надягайте шапку взимку і захищайте волосся від прямих сонячних променів влітку.

Косметологи радять час від часу оживлювати волосся за допомогою різних природніх олій.

Наприклад, кокосовою, оливковою, чи рициновою. Варто нанести кілька крапель олії спочатку на кінчики волосся, а потім розподілити його по всій довжині. Залиште олію на 30 хвилин, а потім змийте волосся шампунем.

Також укріпити волосся можна яйцями, кефіром або настоянкою кореня лопуха.

Яйця – містять багато білка, який є важливим будівельним матеріалом для волосся. Для застосування яєчного масла на волосся, розбийте яйця в миску, додайте трохи оливкової олії і збивайте, доки не отримаєте однорідну суміш. Нанесіть на волосся і залиште на 20-30 хвилин, потім змийте теплою водою і шампунем. Яйцева маска може зміцнити волосся і зробити його більш міцним.

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Кефір містить протеїни та живильні речовини, такі як кальцій і вітаміни групи B. Щоб використовувати кефір для укріплення волосся, нанесіть на волосся кефір, розподіліть по всій довжині та залиште на 30 хвилин. Після цього змийте волосся шампунем. Кефір може допомогти зміцнити волосся і надати йому блиск.

Настоянка кореня лопуха: ця рослина містить багато живильних речовин, таких як інулін і олієві кислоти, які допомагають зміцнити волосся. Потрібно викопати лопух разом з коренем, помити його, подрібнити та заварити у двох літрах водах. Настояти добу, а потім робити "ванночки" для волосся – змочуйте цим настоєм шкіру голову протягом дня та намагайтеся розподіляти по всій довжині волосся. Змивати настоянку лопуха не варто.

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