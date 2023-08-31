Вісім продуктів, які посилюють тривогу і викликають депресію

Які продукти посилюють депресію і тривогу - Депресія і тривога

Настрій людини може залежати не тільки від зовнішніх факторів, але й від того, що ви їсте. Особливо на ваш стан впливають ультраоброблені продукти з великою кількістю цукру, шкідливих жирів та малою поживною цінністю.

Як пише Psychology Today, вчені з університетів та медичних шкіл Північної та Південної Америки знайшли зв'язок між їжею та депресивними станами. Насамперед це напівфабрикати, виготовлені промисловим способом. Вони не містять цілісні інгредієнти, натомість – ароматизатори, барвники та інші продукти, які зроблять продукт більш привабливою для покупця.

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За словами експертки зі здорового харчування Сьюзен Маккулаїн, йдеться про продукти, які швидко готуються і коштують вони менше за натуральні продукти.

Щоб з'ясувати, про які саме продукти йдеться, науковці взялися аналізувати дані про харчування 10 тисяч чоловіків та жінок віком від 18 років. Їм вдалося виокремити вісім найуживаніших ультраоброблених продуктів.

8 найдепресивніших продуктів

солодкі напої;

м’ясні напівфабрикати: сосиски, ковбаси, пельмені, котлети, нагетси тощо;

упаковані закуски – сухарики, горішки, копченості;

чіпси;

сухі сніданки;

печиво промислового виробництва;

торти, випічка;

білий хліб.

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Також науковці встановили, що вищеназвані продукти найчастіше їли у період стресу, тривожні дні та дні, коли нерви були на межі.

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