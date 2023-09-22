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Ось як треба зберігати апельсини, щоб вони не запліснявіли

Дутік Катерина

Як правильно зберігати апельсини, щоб на них не з'явилася пліснява

Цвіль утворюється на теплих та органічних речовинах, зокрема овочах, сирах, фруктах, молочних продуктах. Тому їжа – ідеальне середовище для розмноження цього типу нитчастого мікроскопічного грибка.

У холодильнику, як і в коморі, коли продукти зберігаються неправильно або коли ви забуваєте їх вчасно з'їсти, зрештою з'являється гниль. Потім вони набувають неприємної текстури, а про плісняву можна дізнатися по зеленуватих або білих плямах.

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Необхідно зберігати велику пильність: навіть якщо цвіль видно тільки на поверхні, іноді коріння грибка вже проникло всередину продуктів. Загалом ризик для здоров'я не дуже високий, але в деяких випадках пліснява може виділяти мікотоксини.

Цитрусові, як і апельсини, мають тенденцію дуже швидко псуватись, якщо їх не зберігати належним чином.

Для початку при покупці в супермаркеті уважно перевіряйте апельсини на наявність синців чи коричневих плям. Їхня текстура має бути твердою, а шкірка блискучою – так вони будуть свіжішими.

Як правильно зберігати апельсини у холодильнику?

Зберігати свіжі апельсини дуже просто: достатньо помістити їх за кімнатної температури в сухе прохолодне місце з вентиляцією. Ви також можете покласти їх прямо в ящик для фруктів холодильник без пакета.

Радимо не зберігати їх у пакеті або контейнері з кришкою, оскільки це може призвести до скорочення їх свіжості, а також до утворення плісняви (через надмірну вологість) та призведе до швидкого гниття.

На фруктовій тарілці апельсини можна зберігати близько 10 днів у холодні періоди. У спеку їх можна зберігати лише 4 дні, а холодильнику – 15–20 днів.

Однак термін зберігання цього цитрусового залежить не тільки від клімату, але і від сорту апельсина, а також від стиглості на момент його покупки.

Багато людей залишають апельсини дозрівати за кімнатної температури протягом декількох днів, а потім зберігають їх довше. Тому, якщо ви вирішили це зробити, ми рекомендуємо берегти вазу для фруктів від прямого сонячного проміння і зберігати її в чистому, сухому місці.

Нагадаємо, що багато хто зберігає хліб у холодильнику, але це не дуже хороша ідея. Фахівці переконують, що у такій ситуації хліб ризикує зіпсуватися швидше.

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