Повітряні кульки та кориця: дієві способи відлякати голубів від балкона

Голуби можуть бути небезпечними для людей, оскільки переносять хвороби. Також ці птахи доволі поширені шкідники, які можуть окупувати ваш балкон, шуміти та засмічувати територію послідом.

Аби відвадити голубів від свого балкона, потрібно не залишати на ньому їжу, воду, чи рослини. Якщо вони все одно прилітають навіть на пустий балкон, можна використати відлякувачі. У спеціалізованих магазинах можна придбати стрічки із шипами, які розміщують на балконі. Вони не дозволяють птахам приземлятися на перила балкона.

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Існує кілька видів спреїв, які можна використовувати, щоб відлякати голубів. Ці спреї зазвичай містять речовини, які мають неприємний запах для птахів. Видання Sante Plus пише, що можна використати повітряні кульки. Їх надувають та розвішують на балконі. Голуби лякатимуться предметів, які рухаються під впливом повітря.

Модна спробувати використати ефірні олії. Ними обробляють підвіконня, садову доріжку та всі куточки, де люблять перебувати голуби.

Є дешевший варіант – мона використати корицю та чорний мелений перець. Видання зазначає, що запах ких приправ голуби не переносять, тому будуть оминати територію, де ви розсиплете ці засоби.

Можна спробувати й оцет. Його сильний і різкий запах відчувається здалеку.

Нагадаємо, що небажані гості, такі як мухи, можуть порушити ваш душевний спокій. Існує безпомилкове рішення, щоб позбутися цієї проблеми.

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