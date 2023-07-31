Візьміть шпатель, оцет та газети: як почистити жирну та запорошену кухонну витяжку

Як очистити кухонну витяжку та як часто потрібно мити витяжку - лайфхаки для кухні

Одним з найскладніших місць для очищення на кухні є витяжка. Оскільки там збирається переважно жир, пил та інший бруд.

Правильне очищення та технічне обслуговування необхідні для підтримання чистоти та функціональності витяжки. Про це попереджає Sante Plus.

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Чищення витяжки проводиться у кілька етапів. Для цього вам знадобиться:

декілька старих ганчірок або газет,

посудомийна рідина,

білий оцет,

універсальний засобів для виведення плям у вигляді порошку,

шпатель.

1. Накрийте всю поверхню печі газетою або старими ганчірками. Ви видалите багато жиру, кіптяви та бруду, і було б прикро, якби все це потрапило прямо на вашу плиту.

2. Зніміть фільтр з витяжки і поки відкладіть його убік. Візьміть пульверизатор і заповніть його білим оцтом.

3. Розпорошіть на внутрішню поверхню витяжки білий оцет. Не соромтеся наносити багато, для більшої ефективності, особливо якщо ви виявите, що ваша витяжка дійсно жирна та запилена. Залиште приблизно на годину.

4. Після цього часу білий оцет добре проникне в жир і бруд. Відкладення могли навіть потрапити на газету або ганчірки, які ви поклали на плиту, щоб захистити її. У цьому випадку очистіть область вашої панелі, щоб продовжити роботу максимально чисто. Не забудьте оновити захисний пристрій печі.

5. Змішайте небагато рідини для миття посуду з теплою водою. Використовуйте цей розчин, щоб ретельно знежирити внутрішню частину витяжки. Будьте уважними до особливо жирних або брудних ділянок.

Якщо у вас є інший розпилювач, використовуйте його на цьому етапі, щоб ви могли розпорошити суміш води та білого оцту по всій поверхні нижньої частини витяжки та в її найменших кутах.

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6. Тепер протріть поверхню сухою тканиною і дайте очищеній витяжці висохнути на повітрі. Потім оцініть стан чистоти вимитої поверхні і повторіть операцію знежирення засобом для миття посуду. За бажанням використовуйте шпатель, щоб видалити стійкий жир і бруд.

7. Тепер перейдемо до обслуговування фільтра вашої витяжки. Якщо цей фільтр виготовлений з нержавіючої сталі, очистіть його гарячою водою і миючим засобом. Ви також маєте можливість помістити його в посудомийну машину на один або два цикли, залежно від того, наскільки він брудний. Але збризкайте фільтр білим оцтом і оберіть сильний цикл при температурі не менше 70°C.

Якщо ви використовуєте одноразові фільтри, то краще їх також змінити.

8. Тепер ви зможете перейти до чищення кухонної витяжки. Після того, як всі деталі повернуться на місце, очистіть зовнішні витяжки. Спочатку сумішшю рідини для миття посуду та гарячої води, а потім сумішшю води та білого оцту, щоб усе це блищало.

Якщо ваша витяжка з нержавіючої сталі, візьміть серветку з мікрофібри та трохи бджолиного воску. Робіть кругові рухи по всьому корпусу витяжки. Він відновить весь свій блиск лише за кілька хвилин!

Витяжку треба очищувати приблизно раз на два місяці. Якщо ви не можете згадати, коли востаннє ретельно чистили витяжку, то дуже ефективна порада. Увімкніть витяжку на повну потужність і покладіть на фільтр паперовий рушник або серветку. Якщо цей папір випаде, настав час почистити витяжку, тому що він більше не працює.

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Нагадаємо, що накопичення вологи, погана вентиляція, проблеми з інфільтрацією та інші чинники призводять до утворення плісняви на стінах. Цвіль необхідно усувати, аби не було проблем зі здоров'ям.

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