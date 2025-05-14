Очікуються дощі, місцями грози: прогноз погоди в Україні на 15 травня

В Україні найближчими днями очікується подальше погіршення погоди. Вже з 15 травня варто готуватись до посилення вітру, дощів і гроз, а в Карпатах знову прогнозуються снігопади.

У четвер, дощова погода охопить більшість регіонів країни. Опади спостерігатимуться вночі на заході, а вдень поширяться майже на всю територію, за винятком південного сходу та Приазов’я. У Карпатському регіоні дощ чергуватиметься з мокрим снігом. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на порталі "Метеопрог".

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Вітер очікується доволі сильний — в середньому від 7 до 12 м/с, а вдень у деяких місцях пориви сягатимуть до 17 м/с. Температура вночі коливатиметься в межах від +5 до +10 градусів, а вдень на півночі та заході буде прохолодно — +9…+14 градусів, у решті регіонів — тепліше, до +21.

Раніше ми розповідали, що новий тиждень принесе в Україну похолодання та опади.

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