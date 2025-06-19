Можливі короткочасні дощі з грозами: прогноз погоди в Україні на 20 червня

Протягом тижня, з 16 по 20 червня, в Україні переважатиме тепла, але нестійка погода. Значної спеки не очікується, а в різних регіонах періодично йтимуть короткочасні дощі.

Про це повідомляє Укргідроміцентр. У п’ятницю, 20 червня, короткочасні дощі з грозами можливі лише на сході та півночі.

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Температура в цей день дещо знизиться, особливо на заході країни, де в денні години буде до 23 градусів, а вночі — близько 10–14 градусів.

Нагадаємо, раніше відома синоптикиня поділилася позитивним прогнозом погоди для України.

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