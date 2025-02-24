Можливі невеликі локальні збурення: прогноз магнітних бур на 25 лютого

Найближчими днями очікується незначне підвищення сонячної активності.Геомагнітні бурі оцінюються за К-індексом, який має шкалу від 2 до 9. Чим вище показник, тим сильніший вплив бурі на технології та самопочуття людей.

Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США опублікував прогноз сонячної та геомагнітної активності на 25 лютого 2025 року. У вівторок 25 лютого, прогнозуються лише незначні магнітні коливання.

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Варто зазначити, що дані можуть змінюватися, оскільки фахівці з моніторингу сонячної активності оновлюють прогнози кожні три години.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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