Виникає не лише через їжу: причини та методи боротьби з неприємним запах із рота

У багатьох людей виникали проблеми з появою неприємного запаху з рота. В одних випадках він може з'явитися через з'їдену їжу, а в інших – свідчитиме про різні захворювання.

UAportal розповість, чому виникає неприємний запах із рота, та як з цим боротися. Зокрема, неприємний запах із рота може виникнути через розмноження бактерій, яких називають галитоз. Їхня поява свідчить про різні захворювання, зокрема запалення носової порожнини, стоматит, карієс, гінгівіт, ангіна, хронічний тонзиліт, захворювання шлунково-кишкового тракту. Також проблемою може стати недостатній догляд за порожниною рота.

Якщо у вас виникла подібна проблема, то варто звернути увагу на різновид запаху, адже саме він підкаже, що з організмом не так:

солодкий запах свідчитиме про гепатит або патологію печінки;

кислий – підвищення кислотності в шлунково-кишковому тракті;

запах ацетону – цукровий діабет, ацетонемічний синдром.

Своєю чергою для того, аби позбутися неприємного запаху з рота потрібно звернутися до сімейного лікаря, який зможе визначити причину його появи. Він призначить правильне та ефективне лікування. Також необхідно стежити за своїм оточенням: важливо, аби вологість повітря в приміщення була не менше 50-70%, а температура повинна складати 22-24 градуси.

Нагадаємо, природним процесом людського тіла є виділення запаху поту. Зокрема, на запах поту може впливати різні причини. Раніше UAportal розповів про деякі народні методи, які допоможуть позбутися підвищеного потовиділення чи неприємного запаху з-під пахв.

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