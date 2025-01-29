Вражаюче зростання: в одній із сфер України зарплати підскочили на 88%

В Україні за рік заробітні плати радіотехніків зросли на 88%. Вперше за останні місяці ця професія увійшла до переліку сфер із найдинамічнішим підвищенням оплати праці.

Така ситуація пояснюється зростаючим попитом на фахівців цієї галузі та нестачею кваліфікованих кадрів. Як свідчать дані статистики work.ua, у січні 2024 року радіотехнікам у середньому пропонували 20 тис. грн, пише Oboz.ua.

Водночас кількість відкритих вакансій за рік зросла на 50%. Найвищий рівень зарплат у цій сфері зафіксовано в оборонно-промисловому комплексі.

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Фахівець, який займається налаштуванням, обслуговуванням та ремонтом радіотехнічного обладнання, зокрема БПЛА та систем РЕБ, може отримувати понад 50 тис. грн на місяць.

Ось зарплати в різних сферах, де зафіксовано найбільше зростання оплати праці:

Радіотехнік – 37 500 грн (+88%)

– 37 500 грн (+88%) Управляючий нерухомістю – 75 000 грн (+81%)

– 75 000 грн (+81%) Медичний директор – 45 000 грн (+64%)

– 45 000 грн (+64%) Теплотехнік – 36 500 грн (+62%)

– 36 500 грн (+62%) Організатор – 18 500 грн (+61%)

– 18 500 грн (+61%) Менеджер поліграфії – 27 500 грн (+57%)

– 27 500 грн (+57%) Інструктор автошколи – 35 000 грн (+56%)

– 35 000 грн (+56%) Керівник мережі магазинів – 31 000 грн (+55%)

– 31 000 грн (+55%) Кредитний експерт – 23 000 грн (+53%)

– 23 000 грн (+53%) Водій-інструктор – 35 000 грн (+52%)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як в Україні зросли зарплати та хто тепер отримує понад 90 тисяч гривень.

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