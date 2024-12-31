Вперше в історії: ГУР знищив ворожий гелікоптер Мі-8 морським дроном у Криму (відео)

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що його спецпідрозділ вперше у світі знищив повітряну ціль за допомогою морського дрона Magura V5.

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31 грудня спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" увійшов в історію, уразивши повітряну ціль ударним морським дроном Magura V5, оснащеним ракетами Р-73 "SeeDragon". Про це повідомляє ГУР МОУ

Під час бою в Чорному морі, поблизу мису Тарханкут в тимчасово окупованому Криму, було знищено російський гелікоптер Мі-8. Ще один вертоліт тієї ж моделі зазнав пошкоджень, але зміг повернутися на аеродром базування.

Нагадаємо, у російському Брянську дрони влучили по ракетному арсеналу.

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