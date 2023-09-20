Лікарі пояснили, що станеться з вашим організмом після вживання їди з пліснявою

Продукти, що мають найменші ознаки цвілі чи плісняви, мають одразу потрапити у смітник. Їх не можна також давати домашнім тваринам.

Як повідомляє видання "Cleveland Clinic", деякі види плісняви можуть виробляти токсичні речовини, відомі як мікотоксини, які можуть спричинити проблеми з диханням, запаморочення та нудоту. Але це не стосується, для прикладу, спеціальних сирів з пліснявою. Вони "заражені" корисними бактеріями.

Дієтолог Ліліан Креггс-Діно каже, що цвіль, виявлена ​​на зіпсованих продуктах, може бути небезпечною. Після її вживання у людини може з'явитися задишка, нудота, підвищення температури або діарея.

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"Алергічні реакції можуть бути відстроченими — або вони можуть виникнути відразу. Це залежить від того, яка це була цвіль", – сказала вона.

Вона додала, що цвіль розвивається на харчових продуктах інколи непомітно. У незначних дозах вона не призведе до значного погіршення здоров'я.

Продукти, що вже заражені, вона радить терміново утилізувати. Оскільки спори цвілі переносяться повітрям і циркулюють у навколишньому середовищі, шукаючи "гостинного місця для посадки".

"Коли спори знаходять відповідного господаря, вони починають рости. Ознаками цвілі є білі плями, плями незвичайного кольору або їжа, яка м’якша за звичайну або неприємно пахне. Але хоча спокусливо зішкребти цей "пух" і все одно з’їсти їжу, це може бути не найкращим рішенням. Немає способу дізнатися на вигляд, безпечна чи шкідлива цвіль", – додала експертка.

Докторка Креггс-Діно додає, що деякі цвілі також можуть утворювати небезпечну речовину, яка називається токсинами, зокрема афлатоксини, які можуть бути особливо отруйними. "Це надзвичайно небезпечно для здоров’я людини. Вони насправді можуть спричинити смерть", – попередила вона.

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Продукти, які необхідно викинути, якщо вони мають ознаки плісняви:

М’які овочі та фрукти, такі як огірки, помідори та персики.

М'ясні вироби.

Йогурт.

Джеми та желе.

Арахісове масло.

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