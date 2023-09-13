Лікарі відповіли, як відновити організм після отруєння

Ніхто не може бути абсолютно застрахованим від харчового отруєння, яке може бути викликане вірусами, бактеріями, паразитами або токсичними речовинами в їжі. Після отруєння важливо відновити організм правильним харчуванням і великою кількістю води. Симптомами отруєння можуть бути біль у животі, нудота, блювота, діарея та підвищення температури.

Про це пише ТСН.

У перший день після отруєння слід обмежити споживання їжі і пити багато води, чаїв, та відварів. Важливо споживати м'які, нежирні продукти з невеликою кількістю клітковини. Пробіотики також можуть бути корисні для відновлення мікрофлори кишківника.

На другий і третій день після отруєння можна поступово розширювати раціон, включаючи яєчний білок, відварене біле м'ясо та легкі фрукти і овочі.

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Уникайте продуктів, що сприяють газоутворенню, смажених страв, ковбасних виробів, газованих напоїв і алкоголю.

Під час отруєння важливо звернутися до лікаря і слідувати його рекомендаціям. Активоване вугілля та інші поглинальні препарати можуть бути корисними, але не є головним методом лікування.

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