Лікарі відповіли, в якій позі спати, щоб зранку не боліла спина

Поганий сон може бути спричинений незручним матрацом, поганою подушкою або неправильною позою для сну. Щоб зранку вставати з хорошим самопочуттям, потрібно спати у певних позах.

Поза "Мрійник"

Ляжте на бік, прийміть позу ембріона.

Для зручності візьміть невелику подушку та затисніть її між колінами.

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Поза "Струна"

Ляжте на спину. Вага тіла має розподілятися рівномірно. Розслабтеся. Можна покласти під коліна невелику подушку, тоді таз трохи піде вперед. Це також корисно.

Найгірша поза для сну

Сон на животі збільшує ризик болю в шиї, адже вона призводить до напруження шийного відділу хребта.

Сон у такій позі може спричинити головний біль, біль плечах або руках. Крім того, сон на животі може сприяти передчасній появі зморшок.

Нагадаємо, ми вже писали, як покращити якість сну.

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