Лікарі розповіли про техніку, яка допоможе швидко схуднути завдяки диханню

Правильне дихання може допомогти схуднути. Кисень, який ми вдихаємо, необхідний для того, щоб наше тіло могло виробляти енергію.

Коли ми дихаємо правильно, ми отримуємо більше кисню, що, своєю чергою, допомагає нашому тілу спалювати більше калорій.

Як повідомляє Women`s Health, нещодавнє дослідження, опубліковане в Journal of Physical Therapy Science, показує, що застосування спеціальної техніки під назвою діафрагмальне дихання може прискорити метаболізм у дорослих, допомагаючи спалювати жир. Він також має багато інших переваг для здоров’я.

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У дослідженні 38 учасників половина практикувала діафрагмальне дихання, метод, який багато хто з нас знає як "дихання животом", коли ви вдихаєте досить глибоко, щоб розтягнути діафрагму.

Друга половина виконувала різні дихальні вправи, які передбачали використання дихального пристрою зі зворотним зв’язком. У групі діафрагмального дихання дослідники виявили значну різницю в загальному споживанні кисню та швидкості метаболізму в стані спокою. Інша група, яка використовувала дихальний пристрій, не відчула цих покращень.

Зазначається, що цей особливий метод дихання приносить вам користь для здоров’я принаймні двома способами. По-перше, це простий показник споживання кисню. Коли ви робите глибокий вдих "черевним диханням", ваша діафрагма розслабляється і рухається вниз. Це створює простір у грудях, дозволяючи легеням розширюватися. Більший потік кисню в організмі підвищує здатність окремих клітин спалювати калорії, підвищуючи рівень енергії та полегшуючи втрату ваги.

Другим механізмом дії є вплив глибокого дихання на варіабельність серцевого ритму. Діафрагмальне дихання стимулює парасимпатичну систему, яка знижує нашу реакцію на стрес, а отже, знижує артеріальний тиск, підтримує імунну функцію та інші впливи на здоров’я.

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Як практикувати діафрагмальне дихання

Ляжте на спину на килимок для йоги або в ліжко, зігніть коліна та покладіть під голову низьку подушку. Якщо потрібно, покладіть подушку під коліна для додаткової підтримки.

Покладіть одну руку на верхню частину грудей, а іншу на живіт, трохи нижче грудної клітки.

Повільно вдихніть через ніс, глибоко втягуючи повітря внизу живота. Рука на грудях повинна спочатку залишатися нерухомою, а та, що лежить на животі, піднятися.

Напружте м’язи живота й дозвольте їм опуститися всередину до хребта, повільно видихаючи через стиснуті губи. Рука на животі повинна опуститися в початкове положення.

Практикуйте цей режим дихання принаймні 10 хвилин на день.

Важливо пам'ятати, що правильне дихання не є панацеєю від зайвої ваги. Для того, щоб схуднути, важливо також дотримуватися здорового харчування і регулярно займатися спортом.

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