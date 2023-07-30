Лікарі США попередили про новий небезпечний вірус, який може стати масовим в Америці

Центри контролю та профілактики захворювань нагадують громадськості про нову маловідому хворобу, яка може набути масового поширення в США.

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За даними Foxnews, ця хвороба відома як альфа-гал синдром (AGS) та виникає внаслідок укусу кліща під назвою "Самотня зірка", що поширений, переважно, в південно-східних та східних штатах США. Хвороба призводить до алергічної реакції на певні види червоного м'яса, зокрема свинину, яловичину, кролика, баранину та оленину, або на продукти, що походять від ссавців, такі як сир, молоко, інші молочні продукти та желатин.

У разі споживання продуктів, які містять алергени, люди можуть зазнавати серйозних алергічних симптомів протягом кількох годин. В одному з документованих випадків AGS чоловік спожив стейк на вечерю та прокинувся о 2-й ночі з анафілактичною реакцією, що змусила його звернутися за невідкладною медичною допомогою.

Серед поширених симптомів AGS можна виділити кропив'янку, свербіж та лущення шкіри, набряк губ, обличчя, язика та горла, свистяче дихання або задишку, а також біль у животі, діарею, розлад шлунка та блювання.

Ситуацію ускладнює той факт, що у різних людей реакція на AGS може бути різноманітною та змінюватися з часом. Журналісти зауважують, що одного разу людина може з'їсти щось, що викличе у неї анафілактичну реакцію та потребу в невідкладній допомозі, а наступного дня споживати м'ясо та інші продукти без будь-яких симптомів.

Медична громадськість та органи охорони здоров'я ставляться до цієї хвороби серйозно та рекомендують бути пильними при взаємодії з кліщами та споживанні певних видів червоного м'яса та молочних продуктів, які можуть стати тригерами для алергічних реакцій у людей з AGS.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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