росія атакувала Одесу та Миколаїв різними ракетами: серед постраждалих є діти (фото)

У ніч проти 20 липня російські терористи завдали ракетних ударів по південних областях України. Ворог випустив ракети по Миколаєву, Одесі та Запоріжжю.

Як повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, внаслідок атаки росіян було ушкоджено щонайменше 5 житлових багатоповерхових будинків в центрі міста. За його словами, є загиблі та постраждалі.

"Постраждало 18 осіб, з них 9 госпіталізовано, у тому числі 5 дітей, 2 людей врятовано з-під завалів. Це диво, що вдалось врятувати", – написав Кім у Телеграмі.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич опублікував фото наслідків удару по Миколаєву.

За словами мера Миколаєва, після удару ворога утворилася величезна вирва біля триповерхового житлового будинку, виникла пожежа. Також горіли гаражі.

"Щонайменше 5 житлових багатоповерхових будинків зазнали пошкоджень (вікна, двері, балкони, стеля). Наразі їх відключили від електропостачання. Триває рятувально-пошукова операція. На місці працюють представники міської ради, пропонуємо людям відселення. На другій адресі пошкоджено близько 15 гаражів", – додав він.

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В Одеській ОДА повідомили, що унаслідок російської атаки в середмісті Одеси є руйнування, здійнялася пожежа на площі 300 кв. м. Відомо про 4 постраждалих, їх ушпиталили. Є також "приліт" в області.

Начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк додала в етері телемарафону, що в Одеській області ворог влучив у складські приміщення.

Під час атаки ворог застосував ракети різного базування. "Долучався до атаки й підводний човен, який ніс чергування у Чорному морі, і стратегічна авіації з випуском ракет типу Х-22, і застосовувалися берегові ракетні комплекси, ракети типу "Онікс" і, імовірно, "Іскандер". .... Загальна кількість повітряних цілей була далеко за два десятки", – зазначила вона.

У Запоріжжі повідомляли про обстріли С-300 Запорізького району. Поки подробиць немає.

Нагадаємо, 19 липня ворога атакував Україну дронами, крилатими й протикорабельними ракетами. Вибухи лунали в кількох областях, в Одесі влучили по кладовищу, у Чорноморську ворог влучив у склад із зерном, спаливши 60 тисяч тонн збіжжя.

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