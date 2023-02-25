Всі плани будуть зруйновані: три знаки зодіаку чекає 'чорна смуга' до 4 березня

Період до 4 березня 2023 року виявиться важким часом для трьох уродженців зодіакального кола – виникне безліч проблем, які доведеться вирішувати терміново. На це знадобляться не лише великі зусилля, а й гроші. Також ймовірні сварки з близькими, які матимуть вкрай негативні наслідки.

За словами астрологів, у зоні ризику Тельці, Діви та Терези. Їм потрібно набратися терпіння та стійко приймати ті виклики, які підкидатиме доля.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Уродженці цього знаку зодіаку відчують себе розбитими – вони багато працювали, але так і не отримали бажаного результату. Тельців захлиснуть негативні емоції, що зробить їх дратівливими та неуважними. Вони можуть потрапити в ДТП або допустити помилку в документах, яка призведе до фінансових втрат. Також потрібно бути обережними із покупками – ризик стати жертвами обману дуже великий.

Діва (23 серпня –22 вересня)

У Дів можуть виникнути проблеми зі здоров'ям, які буквально виб'ють їх із колії. Уродженцям знаку доведеться взяти паузу в роботі та вирушити до лікаря. Однак на цьому неприємності не закінчаться – їм загрожують конфлікти із родичами, які розгоряться через дрібниці, але можуть призвести навіть до розриву стосунків. Діви відчують, що всі їхні плани на майбутнє руйнуються, але не варто зневірятися. Справи ще налагодяться.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

У житті Терезів відбудеться несподівана подія, яка буквально перекреслить усі плани на майбутнє. Можливо, їм доведеться змінити місце проживання, роботу чи сферу діяльності. Вони зіткнуться з безліччю викликів, які можуть підірвати впевненість у собі. Головне – зберігати спокій і не поспішати з ухваленням кардинальних рішень. Варто також заручитися підтримкою близьких та друзів.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.