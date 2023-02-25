Все планы рухнут: три знака зодиака ждет 'черная полоса' до 4 марта

Период до 4 марта 2023 года окажется трудным временем для трех уроженцев зодиакального круга – на них свалится множество проблем, которые придется решать срочно. На это понадобятся не только большие усилия, но и деньги. Также вероятны ссоры с близкими, которые будут иметь крайне негативные последствия.

По словам астрологов, в зоне риска Тельцы, Девы и Весы. Им нужно набраться терпения и стойко принимать те вызовы, которые будет подбрасывать судьба.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Уроженцы этого знака зодиака почувствуют себя разбитыми – они много работали, но так и не получили желаемого результата. Тельцов захлестнут негативные эмоции, что сделает их раздражительными и невнимательными. Они могут попасть в ДТП или же допустить ошибку в документах, которая приведет к финансовым потерям. Также нужно быть осторожными с покупками – риск стать жертвами обмана очень велик.

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Дева (23 августа — 22 сентября)

У Дев могут возникнуть проблемы со здоровьем, которые буквально выбьют их из колеи. Уроженцам знака придется взять паузу в работе и отправиться к врачу. Однако на этом неприятности не закончатся – им грозят конфликты с родственниками, которые разгорятся из-за мелочи, но могут привести даже к разрыву отношений. Девы почувствуют, что все их планы на будущее рушатся, но не стоит отчаиваться. Дела еще наладятся.

Весы (23 сентября — 22 октября)

В жизни Весов произойдет неожиданное событие, которое буквально перечеркнет все планы на будущее. Возможно, им придется сменить место жительства, работу или сферу деятельности. Они столкнутся с множеством вызовов, которые могут подорвать уверенность в себе. Главное – сохранять спокойствие и не торопиться с принятием кардинальных решений. Стоит также заручиться поддержкой близких и друзей.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.