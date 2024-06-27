Усіх студентів чекає військовий вишкіл: що загрожує за відмову від проходження

Студенти-чоловіки, які придатні до військової служби та відмовляються від проходження базової загальновійськової підготовки, можуть бути відраховані з навчального закладу. Такий військовий вишкіл є обов’язковим для громадян України чоловічої статі, котрі здобувають освіту за денною чи дуальною формами.

Ця вимога встановлена в Порядку проведення базової загальновійськової підготовки громадян України, що здобувають вищу освіту, і була прийнята Кабінетом Міністрів України 21 червня.

Цільова підготовка буде здійснюватися для надання громадянам необхідних військових спеціалізацій, а також практичних навичок і знань, які є важливими для виконання обов’язку захисту держави згідно з Конституцією.

Базова підготовка для студентів буде проводитися безпосередньо у вищих навчальних закладах, незалежно від форми власності.

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Практичне навчання відбуватиметься після завершення теоретичної частини протягом поточного академічного року, не перевищуючи термін в один місяць і планується на період з травня по жовтень, використовуючи час, призначений для канікул.

Згідно з документом, обов’язкова участь у практичному навчанні для студентів чоловічої статі є обов'язковою умовою для проходження освітньої програми, включаючи ступені бакалавра та магістра у медичній, фармацевтичній або ветеринарній галузях.

Відповідальність за організацію та проведення практичного та базового навчання покладено на Генеральний штаб Збройних Сил.

Розподіл студентів до військових навчальних частин для проходження практичного навчання буде здійснюватися через ТЦК на основі списків, поданих керівництвом вищих навчальних закладів.

Після завершення загальновійськової підготовки буде проведено заключний контроль, на основі якого буде визначено, чи готовий студент до служби в армії за обраною військовою спеціальністю.

Українські громадяни, які успішно пройдуть навчання, складатимуть Військову присягу.

Списки студентів, які пройшли Військову присягу, будуть відправлені до територіальних центрів комплектування та керівництва навчальних закладів.

Нагадаємо, раніше Уряд ухвалив постанову, згідно з якою українці повинні проходити базову загальновійськову підготовку.

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