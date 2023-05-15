Незабаром зустрінете смерть: Чому не можна поєднувати білі та червоні квіти в одному букеті

Чому не можна ставити білі та червоні квіти разом

Квіти завжди вважалися символами краси, ніжності та радості. Вони додають кольору і життєвої сили до нашого оточення. Проте, у світі квітів також існують забобони та прикмети, пов'язані з вибором кольору квітів. Одним з таких забобонів є вірування, що білі та червоні квіти не можна тримати разом. Давайте розберемося, звідки походять ці прикмети та яке їх справжнє значення.

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Ця прикмета має свої коріння в історії та культурі різних народів. Червоний колір завжди асоціювався з любов'ю, пристрастю та енергією, тоді як білий колір вважався символом чистоти, невинності та ніжності. Віриться, що комбінування цих двох кольорів у вигляді квітів може привести до небажаних наслідків або принести нещастя.

Вікторіанські забобони стверджують, що розміщення лише червоних і білих квітів разом у вазі означає, що незабаром буде смерть.

Відповідно до прикмет, подарувавши білі та червоні квіти одній людині – ви можете викликати конфлікт чи непорозуміння в романтичних стосунках.

Інші прикмети пов'язані з релігійними віруваннями. Дехто вважає, що комбінування білих та червоних квітів може викликати негативну енергію або привернути нещастя.

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