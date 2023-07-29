Зустрілись наостанок: український дрон знищив окупанта, який його знімав на телефон (відео)

Російський боєць намагався зняти на телефон роботу українського безпілотника. Проте це відео він уже нікому не зможе показати. Дрон влучно поцілив в автомобіль, у якому їхали військові РФ.

Про це повідомили в пресслужбі Сухопутних військ Збройних сил України в Telegram. Зокрема, в ЗСУ показали відео із "зустріччю" окупантів та українського безпілотника.

Вибухова зустріч Українського дрона та російського окупанта. Разом до перемоги, йшлося в повідомленні.

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Своєю чергою на відео видно, як безпілотник наближається до ворожого автомобіля з військовими Російської Федерації. Дрон показав момент, як за секунду до влучання російський боєць знімав роботу безпілотника на камеру телефону. Проте це відео він уже нікому не зможе показати.

Нагадаємо, за повідомленням міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова спецпризначенці Служби безпеки України на одному з напрямків фронту ліквідували російську важку вогнеметну систему залпового вогню "Солнцепьок", вартість якої становить десятки мільйонів доларів. Це вони змогли зробити за допомогою FPV-дрона "Пегас".

Також бійці 45-ї окремої артилерійської бригади ліквідували зенітно-ракетний комплекс ворога "Стріла-10" на Бахмутському напрямку.

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