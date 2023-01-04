ЗСУ чи не вперше затрофеїли російський ЗРК С-300, з'явилося відео

Бійці Збройних Сил України чи не вперше від початку повномасштабного російського вторгнення змогли відібрати у російської армії зенітно-ракетний комплекс С-300. Відео з трофейним ЗРК з'явилося у мережі.

Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України опублікувало в Telegram кадри, що свідчать про незвичайний трофей. На відео можна побачити, як військові ЗСУ на тягачі везуть зенітно-ракетний комплекс, вантажівку супроводжують захисники на авто.

"Трофеїв багато не буває, тим більше якщо вони такі. Якщо нам не муляє в очах, то це трофейний С-300 і якщо не помиляємось, то це перше, принаймні відео-підтвердження (взяття. - Ред.) трофею даного зразка. Для ЗСУ немає нічого неможливого", – йдеться у повідомленні.

Довідково: ЗРК С-300 – це зенітно-ракетний комплекс, призначений для прикриття військових угруповань та стратегічних армійських об'єктів, стаціонарних пунктів управління, штабів, військових баз, адміністративних центрів та промислових об'єктів від ударів балістичних та крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів, стратегічної та тактичної авіації.

ЗРК С-300 був прийнятий на озброєння в СРСР у 1979 році. Він здатний знищувати балістичні та ракетні цілі.

Ця система є єдиною з існуючих на росії зенітних ракетних систем, що спочатку створювалися як засіб протиракетної оборони від оперативно-тактичних і балістичних ракет. Згодом ЗРК отримав класифікації: С-300П використовується для протиповітряної оборони, С-300В – є на озброєні у сухопутних військ рф, а С-300Ф – це комплекс корабельного базування для військо-морського флоту.

Раніше у мережі з'явилося відео запуску зенітно-ракетного комплексу С-300, яким керували українські бійці. Із ЗРК вони збили російську ракету, що летіла на Україну.

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