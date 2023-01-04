ВСУ чуть ли не впервые затрофеили российский ЗРК С-300, появилось видео

Бойцы Вооруженных Сил Украины чуть ли не в первый раз с начала полномасштабного российского вторжения смогли отобрать у российской армии зенитно-ракетный комплекс С-300. Видео с трофейной ЗРК появилось в сети.

Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины опубликовало в Telegram кадры, свидетельствующие о необычном трофее. На видео можно увидеть, как военные ВСУ на тягаче везут зенитно-ракетный комплекс, грузовик сопровождают защитники на авто.

Видео дня

"Трофеев много не бывает, тем более если они такие. Если нам не мозолит в глазах, то это трофейный С-300 и если не ошибаемся, то это первое, по крайней мере, видео-подтверждение (взятия. - Ред.) трофея данного образца. ВСУ нет ничего невозможного", – говорится в сообщении.

СРК С-300 – это зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для прикрытия военных группировок и стратегических армейских объектов, стационарных пунктов управления, штабов, военных баз, административных центров и промышленных объектов от ударов баллистических и крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, стратегической и тактической авиации.

ЗРК С-300 был принят на вооружение в СССР в 1979 году. Он способен уничтожать баллистические и ракетные цели.

Эта система является единственной из существующих в России зенитных ракетных систем, которые первоначально создавались как средство противоракетной обороны от оперативно-тактических и баллистических ракет. Впоследствии ЗРК получил классификации: С-300П используется для противовоздушной обороны, С-300В – на вооружении у сухопутных войск России, а С-300Ф – это комплекс корабельного базирования для военно-морского флота.

Ранее в сети появилось видео запуска зенитно-ракетного комплекса С-300, которым руководили украинские бойцы. С ЗРК они сбили летевшую на Украину российскую ракету.

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