ЗСУ дронами ліквідували російський БТР із зенітною установкою (відео)

Українські військові продовжують знищувати живу силу загарбників та техніку росіян на різних ділянках фронту. Зокрема, на Куп'янському напрямку бійці 92-ї ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка ліквідували зенітну установку та БТР.

Удар завдали ротою ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) "Ахіллес". Про це повідомили у Telegram-каналі СтратКом ЗСУ.

"Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) "Ахіллес" 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка ліквідувала ворожий бронетранспортер із зенітною установкою ЗУ-23-2 на Куп’янському напрямку. Ювелірна робота із застосуванням FPV дрона-камікадзе", – йдеться у повідомленні.

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Українські військові зазначили, що ЗУ-23-2 застосовують для боротьби з українськими дронами на низьких висотах та для ураження піхоти, укріплень, автомобільної, броньованої, танкової техніки та зброї.

На відео можна побачити, як бійці 92-ї ОМБр виявили ворожу техніку. На наступних кадрах видно точне ураження БТР із зенітною установкою.

Раніше Сили оборони України звільнили від російських загарбників населений пункт Благодатне Донецької області. Зробити це вдалося титанічним бійцям 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з підрозділами Сил оборони.

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