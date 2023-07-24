ЗСУ ліквідували російський БТР дроном-камікадзе (ефектне відео)

Українські військові методично знищують військову техніку росіян на різних ділянках фронту. Зокрема, в боях беру участь морські піхотинці.

Бійці підрозділу "Сови" 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського уразили російський БТР. Про це повідомили в телеграм-каналі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Військовослужбовці перетворили на металобрухт бронетранспортер, який окупанти лишили на полі бою.

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"Залишений окупантами на полі бою БТР був уражений та знищений аеророзвідниками підрозділу "Сови" 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського", – йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, як БТР горить від пошкоджень, а на наступних кадрах вибухає, розлітаючись на друзки. Точний час та місце знищення російської техніки не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, днями бійці 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних Сил України ліквідували танк окупантів T-80. Розвідку цілей здійснили бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

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