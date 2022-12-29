ЗСУ обіцяють ще більше 'бавовни' на території росії у 2023 році

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов прогнозує у 2023 році збільшення вибухів на території рф. За його словами, у наступному році буде ще більше "бавовни".

Про це Громов сказав у коментарі "Укрінформу". Він відповідав на запитання про збільшення вибухів у різних регіонах рф.

"У наступному році буде ще більше "бавовни", – зазначив він.

Зауважимо, сьогодні, 29 грудня, над російським стратегічним аеродромом "Енгельс" в Саратовській області чутно вибухи. Російська ППО гатить в небо. Фото та відео, що це підтверджують, з'явилися у мережі.

Військовий аеродром "Енгельс" розташований в Саратовській області. На ньому забезпечується повне обслуговування бомбардувальників, які використовуються для атак по Україні.

Нагадаємо, перший обстріл російського військового аеродрому "Енгельс" стався 5 грудня. За інформацією Міноборони рф, загинули троє російських окупантів.

Остання атака відбулася 26 грудня. Тоді росіяни все ж збили безпілотник, але під час його падіння загинуло ще троє російських вояк.

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