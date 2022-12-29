ВСУ обещают еще больше 'хлопков' на территории россии в 2023 году

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов прогнозирует в 2023 году увеличение взрывов на территории рф. По его словам, в следующем году будет еще больше "хлопка".

Об этом Громов сказал в комментарии "Укринформу". Он отвечал на вопрос об увеличении взрывов в разных регионах России.

"В следующем году будет еще больше "хлопка", – отметил он.

Заметим, сегодня, 29 декабря, над российским стратегическим аэродромом "Энгельс" в Саратовской области слышны взрывы. Российская ПВО плещется в небо. Подтверждающие это фото и видео появились в сети.

Военный аэродром "Энгельс" расположен в Саратовской области. На нем обеспечивается полное обслуживание бомбардировщиков, которые используются для атак по Украине.

Видео дня

Напомним, первый обстрел российского военного аэродрома "Энгельс" произошел 5 декабря. По информации Минобороны рф, погибли трое российских кафиров.

Последняя атака произошла 26 декабря. Тогда россияне все же сбили беспилотник, но во время его падения погибли еще трое российских солдат.

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