ЗСУ попередили про можливі провокації на ЗАЕС: окупанти готують підрив

Збройні сили України попередили, що окупанти планують найближчим часом провести провокації на Запорізькій АЕС. Зокрема, на крівлях двох енергоблоків розмістили схожі на вибухівку предмети.

"Збройні Сили України офіційно повідомляють про можливу підготовку, найближчим часом, провокації на території Запорізької атомної електростанції, окупованої російськими терористами з 4 березня 2022 року", – повідомили на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook

Зазначається, що на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої.

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За даними військових, підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Про це також повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали.

"Збройні Сили України не порушують норм міжнародного гуманітарного права, відстежують та контролюють ситуацію і готові діяти за будь-яких умов. Жодна провокація ворога не пройде", – наголосили у Генштабі.

Нагадаємо, у Запоріжжі розпочинаються навчання на випадок аварії на ЗАЕС.

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