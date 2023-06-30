російські окупанти зменшують присутність на території ЗАЕС – ГУР
На тлі інформації про загрозу підриву станції росіянами, окупанти зменшують присутність на території ЗАЕС. Одними з перших зі станції поїхали троє співробітників Росатому, які керували діями росіян.
Про це повідомляє Головне управління розвідки України.
“За останніми даними окупаційний контингент поступово залишає територію Запорізької атомної електростанції", – написано у повідомленні відомства.
Українським співробітникам, які підписали контракт з Росатомом також рекомендували поїхати до 5 липня.
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“Бажаний напрямок — територія окупованого Криму. На сьогодні відомо про від'їзд на півострів начальниці юридичного відділу Манцурової, головного інспектора Штатського та заступника станції із забезпечення Губарева", – заявили у ГУР.
Крім того, на території самої ЗАЕС та в місті-супутнику Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів.
Персонал, який залишається на станції отримав вказівку “в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну".
Нагадаємо, у Запоріжжі розпочинаються навчання на випадок аварії на ЗАЕС.
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