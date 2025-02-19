ЗСУ прицільно вдарили по місцю дислокації армії РФ у Чумацькому на Запоріжжі (відео)

17 лютого Повітряні сили України завдали високоточного удару по місцю дислокації російських військ у населеному пункті Чумацьке Запорізької області. Ціллю атаки стали позиції 2-го мотострілецького батальйону 64-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Унаслідок операції було знищено місце розташування особового складу, фортифікаційні споруди, а також майданчик для запуску дронів, який використовувався противником для бойових дій проти українських підрозділів.

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У Генштабі зазначили, що цей удар є частиною ширшої стратегії Збройних Сил України, спрямованої на ослаблення бойового потенціалу ворога та ліквідацію загроз.

Нагадаємо, раніше дрони атакували аеродром у російському Приморсько-Ахтарську, звідки запускають "шахеди" по Україні.

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