ЗСУ прицільним ударом збили російський комплекс 'Муром' у передмісті Донецька (відео)

Українські військові продовжують вести запеклі бої на Донбасі. Зокрема, боєць роти ударних безпілотників Perun Group у складі ЗСУ знищив російський комплекс візуального спостереження "Муром-М".

Окупанти встановили комплекс на конструкції шахти у передмісті Донецька. Відео знищення оприлюднили у мережі.

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Аеророзвідники помітили комплекс "Муром-М" поблизу Старомихайлівки. Військові вирішили завдати удару дроном-камікадзе. Оператор дрона чітко влетів точно в камеру спостереження.

Додамо, комплекс візуального спостереження "Муром" використовується окупантами для цілодобового спостереження. Камера здатна розпізнати людину на відстані 10 км, тепловізори у нічний час дозволяють побачити живий об'єкт на відстані 4 км.

Раніше бійці 92-ї окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою аеророзвідників накрили позиції росіян на Сватівському напрямку.

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