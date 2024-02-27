ЗСУ збили другий за добу російський Су-34: подробиці

Це вже другий за сьогоднішній день російський Су-34, знищений Силами оборони. Вранці українські захисники знищили Су-34 ворога на сході України. Тоді командувач порадив окупантам "перед кожним вильотом про всяк випадок побачитись із рідними".

Про збиття другого літака повідомив командувач Повітряних Сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram.

"Близько 14.00 відпрацювали по черговому Су-34. Напрямок – той же! Мета – незмінна!" - заявив він.

Олещук наголосив, що при таких втратах бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитись, принаймні на якийсь час припинити "авіаційні м’ясні штурми". "Що ж, працюємо далі", - додав він.

Крім того Олещук опублікував фото із моментом падіння збитого російського літака.

"На фото не знак оклику і не знак питання, це – палаюча російська "сушка". Щоб ніхто не сумнівався!" - написав він під фотографією.

Нагадаємо, бійці Сил оборони збили ще один винищувач Су-34 на Східному напрямку.

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