ЗСУ заспівали 'Щедрика' та привітали українців з Різдвом потужним відео

Центр військово-музичного мистецтва Повітряних сил Збройних сил України привітав українців з Новим переможним роком та Різдвом Христовим. Військовослужбовці заспівали "Щедрика".

У цей на тлі були показані кадри війни 2022 року. Відео опублікували на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

"Цьогорічне Різдво має гіркий присмак сліз та колір крові… ціна, яку ми платимо щодня вимірюється життями та здоров‘ям наших воїнів. Але ми сильні!" – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у боротьбі народжується нація, тож військові закликають українців надалі боротися із загарбниками.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський також привітав українців з Різдвом Христовим. Глава держави згадав про традиції та побажав українцям якнайшвидшої перемоги над ворогом.

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