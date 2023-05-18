ЗСУ влучним ударом знищили БМП окупантів у посадці (відео)

Українські військові на різних ділянках фронту методично знищують військову техніку росіян. Зокрема, бійці 66-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України знищили БМП окупантів.

Для цього захисникам України знадобився один влучний удар. Відео опублікували на сторінці бригади у Facebook.

"Мінус ворожа БМП", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити військову техніку окупантів, яку росіяни намагалися заховати у посадці на одній з ділянок фронту. На наступних кадрах видно точне влучання та знищення БМП загарбників.

Точний час та місце ліквідації російської військової техніки не повідомляється з міркувань безпеки. Втрати окупантів у живій силі також не вказані.

Нагадаємо, раніше росіяни тричі не змогли евакуювати свою підбиту техніку з поля бою.

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