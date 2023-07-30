русский
English
Війна в Україні

ЗСУ вдарили по Чонгарському залізничному мосту, через який росіяни возили озброєння

Билім Олена

ЗСУ вдарили по Чонгарському залізничному мосту, через який росіяни возили озброєння

Збройні сили Україні значно ускладнили логістику російських військ, атакувавши залізничний міст у Чонгарі. Цим маршрутом росіяни перевозили озброєння на окуповані українські території.

Як повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, Сили оборони зосередилися на руйнуванні планів ворога: "Пошкодження, які завдаються таким об'єктам, спрямовані на те, щоб знизити їх пропускну активність, щоб вони не могли забезпечувати логістику ворога, але ми розуміємо, що нам самим вони ще знадобляться".

Читайте також: В ГУР прокоментували обстріл чонгарського мосту: "Далі буде"

Гуменюк додала, що атака по Чонгарському залізничному мосту "проведена філігранно, точно, влучно".

"І зараз окупанти знову вишукують нові шляхи в об'їзд для того, щоб постачати своїм військам боєприпаси, техніку і поповнення. На лівому березі ворог суттєво відчуває нестачу снарядів і техніки у зв'язку з нашою бойовою роботою", – зауважила представниця Оперативного командування "Південь".

Гуменюк додала, що Сили оборони продовжують встановлювати вогневий контроль над всіма транспортно-логістичними маршрутами, якими ворог може скористатися.

"Єдине, що може стримувати Сили оборони – наявність цивільного населення, яке вони все ж таки використовують, чергуючи автівки з цивільними. Це бентежить цивільних, оскільки, намагаючись виїхати з Криму, не маючи можливості використати Кримський міст, вони намагаються об'їхати материковою частиною і потрапляють в заручники цієї військової техніки", – сказала вона.

Нагадаємо, 29 липня херсонський гауляйтер Володимир Сальдо заявив про "відбиття атаки" на залізничний міст в Чонгарі. За його словами, міст атакували 12 ракет Storm Shadow. 

Раніше, у ніч проти 22 червня, російські окупанти заявили про удар ЗСУ по Чонгарському автомобільному мосту.  

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Війна в УкраїніУкраїнські військовіЗСУВибухи