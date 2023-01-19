ЗСУ знищили позицію окупантів на Луганщині з Javelin (відео)

Українські військові знищили позицію та транспортний засіб окупантів на Луганщині. Ліквідація ворога відбувалася у районі Білогорівки.

Для цього українські військові використали "Джавелін". Про це повідомили у Telegram-каналі управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

"Білогорівка, Луганська область... За допомогою FGM-148 Javelin було уражено російську позицію на якій в цей час знаходився транспортний засіб, який ймовірно привіз БК. Тепер ні позиції, ні БК у окупанта", – йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, як українські військові завдають точного удару по позиції окупантів. Точний час та локацію знищення не повідомляють з міркувань безпеки.

Характеристики FGM-148 Javelin:

Вага: 22,3 кг, з яких ракета – 15,9 кг.

Дальність пострілу: 2500 м

Бронепробиття: 600 мм за динамічним захистом

Розрахунок: 1 або 2 особи.

Розроблявся у 80-х роках у США і створювався спеціально для того, щоб знищувати радянські танки.

Ракета Javelin має свою тепловізійну головку самонаведення і після захоплення мети летить на неї самостійно, поки оператор вже змінює позицію, що дозволяє уникнути вогню у відповідь.

Нагадаємо, що військовослужбовці 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго у взаємодії з дружнім підрозділом допомогли ліквідувати групу російських військ у Луганській області. Окупантів було виявлено завдяки аеророзвідці.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!