ЗСУ знищили російський Ка-52 'Алігатор' на Донбасі

25 липня українські бійці з 38 окремої бригади морської піхоти приземлили російський Ка-52 "Алігатор". Це сталося на Донбасі.

Про це повідомив волонтер Роман Сініцин у Twitter. Він зазначив, що ніхто з екіпажу не вижив.

"Доброго ранку від 38 бригади морської піхоти. Тільки що приземлили черговий аналоговнєт Ка-52 на Донбасі", – сказав Роман Сініцин.

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Своєю чергою в пресслужбі 38 окремої бригади морської піхоти у Facebook підтвердили цю інформацію.

Ранок морпіхів починається не з кави. Сьогодні о 7:43 розрахунком ПЗРК нашої бригади був знищений ворожий Ка-52. Слава морській піхоті України! – йшлося в повідомленні.

Зазначимо, що вартість одного Ка-52 складає близько 16 мільйонів доларів.

Нагадаємо, неподалік Бахмута в Донецькій області воїни 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ вистежили з дрона озброєння ворога та знищили його. Зокрема, 45-а бригада підірвала російську гаубицю Д-20.

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