ЗСУ успішно вдарили по російських військових які ховалися в дитячому таборі окупованого Скадовська

Українські захисники завдали удару по місцю дислокації російських окупантів, яке ті облаштували на території дитячого табору в тимчасово захопленому Скадовську Херсонської області.

Про це повідомили учасники партизанського руху "Атеш". За їхніми даними, удар Збройних сил України був нанесений 16 березня по дитячому табору "Орлятко", де на той момент перебував особовий склад російських військ, який проходив відновлення.

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Партизани зазначили, що внаслідок атаки втрати ворога склали понад десять загиблих і кілька десятків поранених.

В "Атеш" наголосили, що окупанти намагалися сховатися в закинутому дитячому таборі, приховуючи його призначення, однак відповідальності уникнути не вдалося.

Нагадаємо, дрони атакували Крим та Краснодарський край РФ.

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