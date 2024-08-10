ЗСУ у Курській області збили російський гелікоптер Ка-52 вартістю понад 16 млн доларів
Під час боїв у Курській області росії окупанти втратили черговий бойовий гелікоптер. Цього разу це Ка-52 "Алігатор", вартість якого перевищує 16 млн доларів.
Про інцидент повідомляють російські так звані "військові блогери". "Ми втратили Ка-52. Попередня версія - ПЗРК від ДРГ", - написав z-блогер Кирило Федоров.
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Паблік FighterBomber (його веде капітан ЗС рф Ілля Туманов) опублікував чорно-біле фото гелікоптера Ка-52 та написав, що гвинтокрил зазнав удару з ПЗРК "в упор".
Ще один російський блогер написав, що борт "Алігатора" був уражений з американського ПЗРК "Стінгер", екіпаж було ліквідовано.
Додамо, що днями стало відомо, що бійці СБУ дроном вдарили по російському бойовому гелікоптеру Мі-28 на прикордонні Курської області росії.
Нагадаємо, 6 серпня 2024 року російська сторона повідомила, що Сили оборони України прорвали кордон у Курській області та зайшли на територію рф з боку Сумщини.
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