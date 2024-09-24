Ви не зможете від них відірватись: 5 коротких серіалів від Netflix, які захоплюють з кожної секунди

Короткі серіали - справжній скарб для любителів захоплюючих та яскравих оповідей. За один-два дні можна повністю зануритися в сюжет, а потім тривалий час смакувати приємні враження. Цього року з'явилося чимало історій, які безумовно заслуговують на увагу.

РБК підготував для вас добірку з 5 нових серіалів, які можна переглянути за один вечір.

"Ідеальна пара"

Телесеріал за участю Ніколь Кідман та Лієва Шрайбера захопить вашу увагу і не відпустить до самого кінця. Сюжет інтригуючий та непередбачуваний - напередодні шлюбної церемонії відбувається таємнича смерть, після чого всі запрошені стають потенційними злочинцями. Розгадати, хто ж справжній вбивця, надзвичайно складно.

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"Справжня любов"

Драматичний телесеріал розповість про групу літніх людей, які розробили досить незвичайний план. Приятелі мають намір не просто елегантно попрощатися з життям, а й відзначитися неочікуваною пригодою. Ця історія спонукає до роздумів і неодмінно залишить глибокий слід у пам'яті.

"Земля жінок"

Зірка "Відчайдушних домогосподарок" Єва Лонгорія приємно здивувала появою у новому міні-серіалі. У ньому ви побачите розповідь про жінку, якій доводиться тікати з країни разом із матір'ю та власною донькою. Все через чоловіка, який раптово зникає на тлі проблем і залишає її у найскрутніший момент.

"Презумпція невинуватості"

Юридичний серіал розповість про прокурора, який вступає у службовий роман. Це кардинально змінює його життя, але не в кращу сторону. Обман та інтриги заженуть зрадника у безвихідь, з якої вибратися надзвичайно складно.

Також, радимо романтичний серіал на вечір, через який ви будете точно плакати.

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