Ви користувались нею неправильно: Вчені розповіли як насправді потрібно чистити зуби зубною ниткою

З попередніх досліджень видно, що більшість людей неправильно чистить зуби, і це може бути викликано різними факторами, включаючи сенсорні проблеми та погану техніку. Неправильне використання зубної нитки може також призвести до пошкодження ясен, навіть незважаючи на те, що ми намагаємося покращити здоров'я нашої порожнини рота.

Пародонтолог Університету Тафта Ірина Драган застерігає, що іноді пацієнти травмують ясна через неправильний спосіб використання зубної нитки, що може призвести до розтріскування ясен і сприяти відступанню ясен. Про це пише Sciense Alert.

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Дослідники під керівництвом пародонтолога Девіда Базалі з Університету Тафта випробували спосіб зниження кровоточивості ясен за допомогою зубної нитки. Мета використання зубної нитки полягає в тому, щоб позбутися біоплівки, яку утворюють мікроби в ротовій порожнині для захисту себе. Однак рот містить як корисні, так і шкідливі бактерії, які закріплюються на зубах для доступу до крові.

Відповідь організму на це вторгнення може викликати запальні процеси, які можуть вплинути на інші органи, такі як серце та мозок, і пов'язані з ризиком розвитку різних захворювань, включаючи рак та діабет.

Дослідники надали групі добровольців чіткі інструкції щодо використання зубної нитки в рамках клінічного випробування. Протягом вісімнадцяти тижнів 36 учасників, які вже мали ранні ознаки захворювання зубів, були періодично оцінені чотири рази.

Після цього періоду 88% учасників випробування засвоїли правильну техніку використання зубної нитки і зафіксували зменшення кровоточивості ясен на 70%, в той час як контрольна група відзначила лише 30% зменшення.

Важливо зауважити, що кровотеча ясен після початку використання зубної нитки є нормальною, і вона повинна поступово зменшуватися, якщо правильно виконувати цю процедуру, як показали результати дослідження. Учасники випробування отримали інструкції щодо горизонтально-вертикальної техніки використання нитки, яка передбачала наступні кроки:

Відріжте приблизно 32 см нитки. Поверніть долоні одну до одної, намотавши кожен кінець нитки на безіменний палець кожної руки. Між руками має залишитися приблизно 12 см нитки. Згинаючи руки під підвішеною ниткою, візьміть її великим і вказівним пальцями кожної руки. Обережно введіть нитку між зубами, використовуючи великий і вказівний пальці, щоб керувати ниткою і уникнути пошкодження ясен. Потім рухайте її вперед-назад, виконуючи пиляючі рухи і натискайте вгору та вниз, "ніби хтось витирає спину рушником". Повторіть цей процес для всіх зубів.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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