Вы пользовались ею неправильно: Ученые рассказали, как на самом деле нужно чистить зубы зубной нитью

Из предыдущих исследований видно, что большинство людей неправильно чистят зубы, и это может быть вызвано разными факторами, включая сенсорные проблемы и плохую технику. Неправильное использование зубной нити может привести к повреждению десен, даже несмотря на то, что мы стараемся улучшить здоровье нашей полости рта.

Пародонтолог Университета Тафта Ирина Драган предостерегает, что иногда пациенты травмируют десну из-за неправильного способа использования зубной нити, что может привести к растрескиванию десен и способствовать отступлению десен. Об этом пишет Sciense Alert.

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Исследователи под руководством пародонтолога Дэвида Базали из Университета Тафта опробовали способ снижения кровоточивости десен с помощью зубной нити. Цель использования зубной нити состоит в том, чтобы избавиться от биопленки, которую образуют микробы в полости рта для защиты себя. Однако рот содержит как полезные, так и вредные бактерии, закрепляемые на зубах для доступа к крови.

Ответ на это вторжение может вызвать воспалительные процессы, которые могут повлиять на другие органы, такие как сердце и мозг, и связанные с риском развития различных заболеваний, включая рак и диабет.

Исследователи предоставили группе добровольцев четкие инструкции по использованию зубной нити в рамках клинического испытания. В течение восемнадцати недель 36 участников, уже имевших ранние признаки заболевания зубов, были периодически оценены четыре раза.

После этого периода 88% участников испытания усвоили правильную технику использования зубной нити и зафиксировали уменьшение кровоточивости десен на 70%, в то время как контрольная группа отметила лишь 30% уменьшение.

Важно заметить, что кровотечение десен после начала использования зубной нити является нормальным, и оно должно постепенно уменьшаться, если правильно выполнять эту процедуру, как показали результаты исследования. Участники испытания получили инструкции по горизонтально-вертикальной технике использования нити, которая предусматривала следующие шаги:

Отрежьте примерно 32 см нити. Поверните ладони друг к другу, намотав каждый конец нити на безымянный палец каждой руки. Между руками должно остаться примерно 12 см нити. Сгибая руки под подвешенной нитью, возьмите ее большим и указательным пальцами каждой руки. Осторожно введите нить между зубьями, используя большой и указательный пальцы, чтобы управлять нитью и избежать повреждения десен. Затем двигайте ее вперед-назад, выполняя пилящие движения и нажимайте вверх и вниз, "словно кто-то вытирает спину полотенцем". Повторите этот процесс для всех зубов.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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