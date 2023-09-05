Викидати не доведеться: як врятувати каву, що втратила запах та смак

Багато людей розпочинають свій ранок з чашки ароматної кави. Але для того, щоб насолоджуватися її смаком і ароматом, важливо зберігати її правильно. Та якщо кава втратила свій аромат, його можна відновити, просто додавши до неї один інгредієнт, повідомляє Ukr.Media.

Як зберігати каву, щоб вона не втратила смаку?

Досвідчені кавомани знають, що найкраще молоти кавові зерна безпосередньо перед приготуванням, щоб зберегти їх аромат і смак. Але якщо це не завжди можливо, то зберігати мелену каву слід правильно.

По-перше, залишайте каву в її оригінальній упаковці і добре закривайте її за допомогою затискача. Але краще пересипте її в металевий або скляний контейнер, який можна щільно закрити. Зберігайте цей контейнер в прохолодному і темному місці, де немає сторонніх ароматів і вологості.

Читайте також: 5 шкідливих звичок любителів кави, які можуть вкоротити їм життя

Як відновити смак кави?

Якщо ви втратили смак кави через невірне зберігання, не варто засмучуватись . Щоб повернути їй аромат і смак, просто пересипте мелений продукт у скляний або металевий контейнер, що щільно закривається. Потім додайте туди декілька кубиків темного шоколаду і закрийте контейнер.

Вже через два дні ви відчуєте різницю в смаку і ароматі вашої кави.

Нагадаємо, ми вже писали, які продукти не можна додавати в каву.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!