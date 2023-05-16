Викиньте негайно з дому: 10 речей, через які ви не можете розбагатіти

Деякі речі можуть принести у ваш дім нещастя, бідність та невдачі. Вони забиратимуть позитивну енергетику, наповнюючи житло негативом.

Серед них: фото, зламанні речі, статуетки з птахами, зображення риб тощо. Якщо хочете розблокувати фінансові потоки та залучити багатство, негайно позбудьтеся цих предметів.

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Якщо ви ще досі зберігаєте фотографії, які викликають тільки негативні емоції, та ті, на яких ви собі не подобаєтеся, то краще цього не робити. Позбудьтеся того, що викликає погані почуття.

Якщо ж маєте зламанні годинники вдома, що у вас є два виходи: терміново відремонтувати або викинути.

Нещастя приноситимуть і статуетки чи фігурки птахів, таких як ворона, голуб, сорока, лелека, орел), слона з опущеним хоботом, собаки та лева, які сидять на задніх лапах з відкритою пащею. Попри те, що вони красиві, але такі речі є символом зневіри та стресу. Не зберігайте в себе вдома такі речі.

Також не потрібно тримати у себе подарунки, які вам не подобаються. Краще комусь віддайте, подаруйте чи віддайте на благодійність.

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Якщо ви не знали, що картини з рибами чи інші їхні зображення притягують в будинок крадіїв та дозволяють простіше провести різні магічні ритуали щодо вас та ваших близьких. При цьому морські ракушки можуть мати негативний вплив на здоров'я.

Крім цього, не найкращим декором будинку є роги тварин. Вважається, що такі предмети можуть спровокувати хвороби в родині чи смерть близької людини. Таке речі краще зберігати у спеціальному мисливському будиночку чи окремому від будинку приміщенні.

Посуд з дефектами, тріщинами чи сколами краще одразу викидати. Не варто його накопичувати.

Біди та нещастя може притягувати взуття, яке старе та зношене. Краще позбудьтеся та придбайте цілу та нову пару. А старий віник може накликати хвороби та збитки.

Також не варто вдома тримати сухі та зів'ялі квіти та інші рослини, особливо плющ. Так життя йтиме з вашого будинку.

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Нагадаємо, що здавна українці вважали поріг особливою частиною кожного будинку, або ж "захисним порталом". Тому досі існують певні заборони, яких краще дотримуватися.

Крім цього, заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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