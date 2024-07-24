Видача повісток по-новому: кого можуть першим викликати до ТЦК

Після завершення кампанії з оновлення військово-облікових даних в Україні чоловіки, які підлягають військовій службі, отримуватимуть повістки до ТЦК та СП за адресою, вказаною при оновленні даних, для проходження ВЛК.

Про це розповіла адвокатка Марина Бекало у своєму коментарі для ТСН.

Чоловіки, які не здійснили актуалізацію своїх особистих даних, будуть отримувати повістки за задекларованим місцем проживання (прописки) для оновлення даних та ще додатково штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

"Але обидві категорії громадян, хто оновив та не оновив персональні дані, однаково будуть викликатися до ТЦК та СП. Звісно, що точної інформації, хто першим буде більш "привабливим" для армії немає в відкритому доступі. Ці дані є закритими", — роз’яснила адвокат.

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Імовірно, ТЦК та СП займатимуться виконанням мобілізаційних завдань, визначених Генеральним штабом, які включатимуть кількість необхідних мобілізованих осіб для поповнення складу Збройних сил України, рекомендований віковий діапазон, військово-облікову спеціальність та інше.

"Залежно від потреб армії, чоловіки будуть викликатися до ТЦК та СП для оновлення даних та/або для проходження ВЛК з подальшою мобілізацією, якщо вони будуть визнані придатними до військової служби та не матимуть підстав для відстрочки", — повідомила Марина Бекало.

За словами експертки, військовозобов’язаних осіб без реєстрації місця проживання, осіб зареєстрованих на територіях, що перебувають під окупацією або де тривають бойові дії і, які не зареєстровані як ВПО, неможливо викликати за допомогою повістки за адресою, а також притягнути до адміністративної відповідальності.

"Проте виклик до ТЦК та СП може бути також реалізований шляхом вручення повістки за місцем офіційного працевлаштування або навчання військовозобов’язаного, в громадських місцях, блокпостах, а також в пунктах пропуску через державний кордон, — додала Марина Бекало.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, чи можна відмовитись від повістки та що стосовно цього радять юристи.

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