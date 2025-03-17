Вигідний обмін валюти: де знайти найкращі курси і коли їх ловити

Обмін валюти не завжди вигідний, особливо під час подорожей за кордоном. Щоб уникнути зайвих витрат, важливо правильно обирати місце для обміну, оскільки деякі локації, як-от вокзали, є недоцільними для таких операцій. Крім того, важливим фактором є і час, коли здійснюється обмін.

Перша порада – обирати правильне місце для обміну. Важливо знати, що у центрі міста, а також у великих торгових центрах, аеропортах і на вокзалах часто пропонують невигідні курси. Обмінники в таких місцях націлені на те, що у людей не буде вибору, що дозволяє їм встановлювати невигідні умови для клієнтів, пише 24 Канал.

Під час подорожей варто тримати певну суму валюти на руках для невідкладних витрат, таких як проїзд у громадському транспорті. Найвигідніший час для обміну валюти – це робочі години з 10:00 до 17:00, коли проходять торги на міжбанку.

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В інші години та у святкові дні обмінники та банки зазвичай встановлюють менш вигідні курси, щоб уникнути дефіциту валюти. Найкраще купувати валюту на початку місяця, оскільки в середині та в кінці місяця часто проводяться виплати бюджетникам.

Також не забувайте перевірити комісію при знятті грошей у банкоматах за кордоном. Іноді зняття невеликих сум може бути не вигідним. Порівнюйте курси в різних банках та обмінниках заздалегідь, щоб зробити найкращий вибір.

Раніше ми розповідали, що в деяких українців під час обміну доларів купюри можуть конфіскувати.

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